Проверить СЯ сайта

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Завершен5 заявок560 просмотров

Приобрел сайт кровельные работы, надо проверить насколько грамотно собрано СЯ.

4 года назад
fesmihail
Миша 
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dzides
Игорь 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Игорь спасибо! Были сомнения по поводу выбора исполнителя, выбрал Вас как новичка, и не ошибся. Еще раз благодарю, все в срок и как обещали так и сделали.
Благодарю за работу! Оплата в срок, без задержек.

Заявки фрилансеров

Богдан
 
29 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
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Dzides
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