Интересует создание дорвеев для привлечения целевого трафика на сайт
Cайту требуются услуги семантолога. Составление семантического ядра до
Задача:
Сайт: https://santehzodchiy.ru
На сайт (сейчас это сайт-визитка 9 страниц.) необходимо собрать семантическое ядро до 1000 ключевых средне и низкочастотных запросов. Чтобы создать правильную структуру сайта.
Для 9 страниц, написать:
1. Оптимизированные теги и заголовки (Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords) для посадочных страниц;
2. Составить ТЗ для копирайтера на тексты для всех страниц, включая LSi-термины.
Тип сайта: совмещённый, коммерческо-информационный:
Коммерческий проект - сайт услуг и будущий информационный сайт - статейник, блог.
Цели:
1. Увеличить продажи (упор на транзакционные запросы)
2. Семантическое ядро для контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords)
3. Информационные запросы для статей и блога на сайте (для этого будут созданы два раздела на сайте)
а) Статьи (информация, справочные материалы)
б) Блог
Тематика сайта, работы по проекту и обслуживание:
1. Mонтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, разводка электрики в доме.
2. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
3. Гарантийное обслуживание.
Типы домов где мы работаем: каркасные и брусовые дома от таких застройщиков как: "Терем"", "Зодчий", "Технология", "Детинец", "Эверест", "Канадская изба".
Геотаргетинг: Москва и Московская область.
Обязательные требования:
Опыт работы семантологом обязателен.
Заявки фрилансеров
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