Cайту требуются услуги семантолога. Составление семантического ядра до

Задача:

Сайт: https://santehzodchiy.ru

На сайт (сейчас это сайт-визитка 9 страниц.) необходимо собрать семантическое ядро до 1000 ключевых средне и низкочастотных запросов. Чтобы создать правильную структуру сайта.

Для 9 страниц, написать:

1. Оптимизированные теги и заголовки (Title, H1, H2, Meta-Description, Meta-Keywords) для посадочных страниц;

2. Составить ТЗ для копирайтера на тексты для всех страниц, включая LSi-термины.

Тип сайта: совмещённый, коммерческо-информационный:

Коммерческий проект - сайт услуг и будущий информационный сайт - статейник, блог.

Цели:

1. Увеличить продажи (упор на транзакционные запросы)

2. Семантическое ядро для контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google AdWords)

3. Информационные запросы для статей и блога на сайте (для этого будут созданы два раздела на сайте)

а) Статьи (информация, справочные материалы)

б) Блог

Тематика сайта, работы по проекту и обслуживание:

1. Mонтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, разводка электрики в доме.

2. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.

3. Гарантийное обслуживание.

Типы домов где мы работаем: каркасные и брусовые дома от таких застройщиков как: "Терем"", "Зодчий", "Технология", "Детинец", "Эверест", "Канадская изба".

Геотаргетинг: Москва и Московская область.

Обязательные требования:

Опыт работы семантологом обязателен.