Продвижение мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка779 просмотров

Нужен специалист по настройке рекламы в интернете, для продвижения мобильного приложения в iOS и Android , ведения VK, FB&Instagram. Грамотный русский - обязательно. Дистанционно

AndroidiOS
4 года назад
guest_16220707764902
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад