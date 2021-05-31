Сбор семантического ядра

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок598 просмотров

Для нового проекта требуется сбор SEO-семантического ядра, советы по организации структуры. 

С кластеризацией.

Регион - вся рф.

Стартовый набор - до 10 ключей.

Минусы также предоставлю.

4 года назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Мария
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Иван
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
час назад
26 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)