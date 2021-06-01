Провести аналитику выдачи

Идем под впн каждой страны (список стран в конце), по запросам беттинг, ставки на спорт, находим основных игроков рынка, 3-х будет достаточноВ ахревсе смотрим самые частотные брендовые запросы этих брендов до 5 запросов. Прогоняем каждый запрос в выдаче до 30 позиции - выписываем все сайты (конкретные страницы), которые саты или ревьюшники, или имеют точки слива на продукт.Заполняем данные в документ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itkNCuMyjyezmODY1Ne0DHfxqLtO8BN0tjwlCc0gQmI/edit?usp=sharingСоздаем отдельные вкладки для каждого региона и по примеру заполняем колонки запрос, система, позиция в выдаче, конкурент (конкретная страница) и тип сайта обзорник/ревьюшник и тд

Список стран:

Australia

Canada

Denmark

Mexico

Бразилия