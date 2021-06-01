Провести аналитику выдачи

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки360 просмотров

Идем под впн каждой страны (список стран в конце), по запросам беттинг, ставки на спорт, находим основных игроков рынка, 3-х будет достаточноВ ахревсе смотрим самые частотные брендовые запросы этих брендов до 5 запросов. Прогоняем каждый запрос в выдаче до 30 позиции - выписываем все сайты (конкретные страницы), которые саты или ревьюшники, или имеют точки слива на продукт.Заполняем данные в документ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itkNCuMyjyezmODY1Ne0DHfxqLtO8BN0tjwlCc0gQmI/edit?usp=sharingСоздаем отдельные вкладки для каждого региона и по примеру заполняем колонки запрос, система, позиция в выдаче, конкурент (конкретная страница) и тип сайта обзорник/ревьюшник и тд

Список стран:

Australia

Canada

Denmark

Mexico

Бразилия

4 года назад
guest_16225340177674
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
25 отзывов
4 года назад

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