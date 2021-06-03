Разместить статью в Википедии

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Закрыт3 заявки344 просмотра

нужно разместить статью про компанию в википедии

пишите у кого есть аккаунт и кто может это сделать

пишите цену и сроки

напишите в отклике слово - "статья"

если есть - скиньте примеры уже размещенный статей

4 года назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
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4 года назад
Лаша
 
27 лет
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Был
4 года назад
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Виктор
 
34 года
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4 года назад
1 отзыв(-1)
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