Seo-специалист

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок1078 просмотров

Проводить Аудит и Анализ юзабилити сайта; Анализировать конкурентов;

Разрабатывать стратегии продвижения;

Улучшать веб-ресурс, чтобы повышать количество проведенного времени на нем клиентом;

Отслеживать изменения алгоритмов и адаптировать сайт;

Составлять отчеты для клиентов (поведенческие факторы, источники трафика и т.д.).

Требования:

  • Подбор ключевых слов и составление расширенного семантического ядра;
  • Внутренняя оптимизация сайта от А до Я;
  • Знание софта и сервисов для работы с проектами по продвижению;
  • Знание алгоритмов поисковых систем и принципы их работы;
  • Оптимизация структуры сайта;
  • Опыт работы с основными CMS.
Обязанности:

  • Аудит сайтов, включающий анализ юзабилити, техническую и программную проверку, оценку качества контента и Видимости ресурса;
  • Анализ сайтов конкурентов;
  • Разработка плана оптимизации и развития ресурса, контент-стратегии.
Условия:

  • Удаленная работа;
  • Полный рабочий день.
4 года назад
KovalMariya
Мария 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тимур
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
16 часов назад
36 отзывов
4 года назад
Иван
 
50 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
25 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Ссылки с форумов на английском, о заданному списку

    Нужно построить ссылки с форумов по списку. По сути крауд-маркетинг на английском языке. Готов оплачивать за построенные ссылки и упоминания на форумах по моему списку.  Ожидаю от исполнителя сроки на строительство 10 ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SEO, технический аудит, внешняя оптимизация

    $150

    Мне нужен специалист для проведения необходимого SEO анализа, технического аудита сайта, настройки мета-тегов, внутренней оптимизации и перелинковки сайта. Построение профиля внешних ссылок и другая необходимая работа для поднятия сайта в топ и привлечения целенаправленного трафика.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужно собрать деньги на kickstarter.com

    $2200

    Нужно привлечь инвесторов к данному проекту Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я плачу 2000€ сроки 30 дней Вот ссылка на проект  https://www.kickstarter.com/projects/rapidswift/swifteuse-textile-semi-automatique?ref=559b40

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вывести сайт в топ 5 Google KZ

    $150

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! В приложении ТЗ на СЕО-оптимизацию сайта, а также ссылка на сайт. Необходимо на протяжении 12 месяцев выводить сайт в топ выдачи Google KZ.  Требования к исполнителю: ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Крауд Линкбилдинг / Крауд-маркетинг для студии (на английском языке)

    Для студии анимации необходимо делать регулярную работу по крауд линкбилдингу / крауд-маркетингу для студии анимации - на англоязыяных сайтах (Европа, США). Сайт студии - https://darvideo.tv/ Тематика - видео, маркетинг, диджитал маркетинг, видео маркетинг, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Провести аналитику выдачи

    Идем под впн каждой страны (список стран в конце), по запросам беттинг, ставки на спорт, находим основных игроков рынка, 3-х будет достаточноВ ахревсе смотрим самые частотные брендовые запросы этих брендов до 5 запросов. Прогоняем каждый ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО продвижение сайта

    Всем привет! Ищу исполнителя для продвижения сайта, сайт по недвижимости в Испании по определенным районам (Торревьеха. Ориуэла Коста и окрестности). Контекстная реклама не нужна. Только продвижение в поиске. Сайт multifunctional . center Пожалуйста жду конкретные ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор семантического ядра

    Для нового проекта требуется сбор SEO-семантического ядра, советы по организации структуры.  С кластеризацией. Регион - вся рф. Стартовый набор - до 10 ключей. Минусы также предоставлю.

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад