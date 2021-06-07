Внутренняя оптимизация сайта СЕО

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Закрыт10 заявок464 просмотра

Нужно на сайте, движок Опенкарт - заполнить все товары и разделы сео текстами (титл, дескрипшен итд).

Продвижения не нужно - просто прописать уникальные мета-теги. 

Дверная тематика.

Пишите срок и цену.

Ссылка на сайт - https://dveribravo-nn.ru  

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