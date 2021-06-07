Всем привет! Я ищу человека который может разослать ссылки на проект что бы помочь собрать деньги! Нужно привлечь инвесторов к данному проекту Если кто-то с Вас поможет набрать нужную сумму я ...
Внутренняя оптимизация сайта СЕО
Нужно на сайте, движок Опенкарт - заполнить все товары и разделы сео текстами (титл, дескрипшен итд).
Продвижения не нужно - просто прописать уникальные мета-теги.
Дверная тематика.
Пишите срок и цену.
Ссылка на сайт - https://dveribravo-nn.ru
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