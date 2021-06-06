Расставить SEO ключи по статьям - Yoast SEO

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Закрыт7 заявок531 просмотр

Семантическое ядро собрано - нужно расставить ключи по старицам не более 2 ключей и в плагине Yoast SEO прописать заголовки страниц с использованием этих ключей

200 статей примерно, сайта на Wordpress

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