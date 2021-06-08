Требуется начинающий SEO-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок474 просмотра

Нужно собрать семантическое ядро, создать тайтл и дескрипшин для товаров, а также определить, какие ключевые слова нужно использовать для текстов каталога и карточек товара.

Объем - 100 товаров.

4 года назад
dimash24
Дмитрий 
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