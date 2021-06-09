Размещение крауд-ссылок

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Закрыт3 заявки392 просмотра

проект: производство табличек на металле, шальдов, лицевых панелей приборов.

ГЕО: Украина.

Будет ТЗ.

Нужна стоимость одного ресурса, условия, включая период гарантии.

4 года назад
HelenM
Елена 
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