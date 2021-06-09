Проведение анализа сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки419 просмотров

Необходимо провести анализ сайта http://1vin.co.ua/

Предложить варианты улучшения работы.

4 года назад
EmiliaB
Эмилия 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Елизавета
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
11 минут назад
25 отзывов
4 года назад