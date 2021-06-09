Всем привет У меня есть давняя мечта это реализовать сервис аренды самокатов и уйти с фриланса, можете пожалуйста помочь мне реализовать мою мечту и помочь отослать ссылку Я готов оплачивать по ...
Проведение анализа сайта
Необходимо провести анализ сайта http://1vin.co.ua/
Предложить варианты улучшения работы.
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