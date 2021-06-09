Реклама сайта на иврите в Google / Facebook

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Закрыт1 заявка545 просмотров

Здравствуйте. Есть лендинг по услугам перевозок при переезде в Израиле. Сайт на иврите/русском и английском языке, сделан на тильде, домен co.il

Ищется специалист, который сможет поднять сайт на иврите до топовых позиций в гугл + настроить рекламу в ФБ (ведется на русском)

Tilda
4 года назад
IvanenkoSerg
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Артем
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад