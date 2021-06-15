Технический аудит сайта + линкбилдинг

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок651 просмотр

Доброго времени суток!

Есть действующий сайт работающий в РФ по одному городу (услуги: частный детский сад). Нужен тех.аудит ошибок и как результат документ с рекомендациями для верстальщика. Кроме того, нужно начать работу по созданию ссылочной массы и написании текстов на сайт.

Ссылку на сайт скину в личную переписку. Работа долгосрочная.

От вас кейсы. Где учились? С какими тематиками работали? Какая была задач или проблема? Как удалось или не удалось исправить? Какой результат вышел ? 

P.S. Ищу профессионала SEO с опытом работы, который умеет отстаивать свою точку зрения и аргументировать её. Который будет говорить мне как правильно и инициировать задачи. 

Если есть уточняющие вопросы, велкам ! 

4 года назад
MrsThatcher
30 лет
5 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Владислав
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Вероника
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Илья
 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
43 отзыва
4 года назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
13 минут назад
25 отзывов
4 года назад
Виталий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов
4 года назад
Игорь
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад