Технический аудит сайта + линкбилдинг

Доброго времени суток!

Есть действующий сайт работающий в РФ по одному городу (услуги: частный детский сад). Нужен тех.аудит ошибок и как результат документ с рекомендациями для верстальщика. Кроме того, нужно начать работу по созданию ссылочной массы и написании текстов на сайт.

Ссылку на сайт скину в личную переписку. Работа долгосрочная.

От вас кейсы. Где учились? С какими тематиками работали? Какая была задач или проблема? Как удалось или не удалось исправить? Какой результат вышел ?

P.S. Ищу профессионала SEO с опытом работы, который умеет отстаивать свою точку зрения и аргументировать её. Который будет говорить мне как правильно и инициировать задачи.

Если есть уточняющие вопросы, велкам !