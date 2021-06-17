Настройка рекламных кампаний

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок1615 просмотров

Наша компания работает 20 лет на рынке финансовых услуг, за последние три года мы выросли в три раза.

Нам необходима внешняя команда или агентство полного цикла.

Задача: параллельно с внутренним отделом маркетинга отрабатывать гипотезы по источникам трафика "под ключ"

На стороне подрядчика: упаковка контента, разработка лэндинга, семантики, настройка каналов трафика, аналитика.

Обязательные требования: практический опыт реализации проектов "под ключ", отдельно сайт, каналы или упаковка не интересуют. Работаем на результат.

4 года назад
guest_16239207089218
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
4 года назад