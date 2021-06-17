Настройка рекламных кампаний

Наша компания работает 20 лет на рынке финансовых услуг, за последние три года мы выросли в три раза.

Нам необходима внешняя команда или агентство полного цикла.

Задача: параллельно с внутренним отделом маркетинга отрабатывать гипотезы по источникам трафика "под ключ"

На стороне подрядчика: упаковка контента, разработка лэндинга, семантики, настройка каналов трафика, аналитика.

Обязательные требования: практический опыт реализации проектов "под ключ", отдельно сайт, каналы или упаковка не интересуют. Работаем на результат.