Доброго времени суток! Есть действующий сайт работающий в РФ по одному городу (услуги: частный детский сад). Нужен тех.аудит ошибок и как результат документ с рекомендациями для верстальщика. Кроме того, нужно начать работу ...
Создать семантическое ядро сайта. Контент план. Метатеги
Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц.
Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.
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