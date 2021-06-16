Создать семантическое ядро сайта. Контент план. Метатеги

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Закрыт12 заявок616 просмотров

Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц.

Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.

4 года назад
baltuk
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