ASO-оптимизация приложения в магазинах Apple Store и Play Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
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Мобильное приложение уже размещено в магазинах. необходимы услуги по вычитке описания, ASO-оптимизации, подготовить название и список ключей (наиболее эффективные ключевые слова с высоким ежедневным трафиком и низкой конкуренцией), проконсультировать в размещении приложения на 10 языках. 

4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

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