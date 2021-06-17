Создать и проработать семантическое ядро сайта. Подготовить шаблоны метатегов. Составить контент план по согласованному набору страниц. Нужен профессионал имеющий опыт работы с большими порталами.
СЕО продвижение сайта на US/EU регионе
Необходимо продвижение по СЕО на US/EU регионе.
Сфера: бустинг игр Call of Duty, Escape from Tarkov и другие игр.
Необходимо сделать продвижение в сфере поисковых запросов, рекламных банеров. Реклама яндекса не предлагать!
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