Продвижение Интернет Магазина в московском регионе.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок480 просмотров
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ЗадачаВсем привет. Необходимо продвинуть ИМ в московском регионе. ИМ 7 лет. Необходимо вывести в топ 5-10.Обязательные требованияОт Вас требуется подтвердить свои навыки в продвижение в виде скрина из топвизора или другого агрегата. В скрине должно быть видно : 1) Регион продвижения 2) Название сайта который вы продвигаете в данный момент ) 3) Позиции прдвигаемых слов минимум за 6 месяцев до сегодняшнего дня . Не расматриваются специалисты которые - продвигают только накруткой ПФ.

3 года назад
ghbdtndctv77
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад