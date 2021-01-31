Продвижение Интернет Магазина в московском регионе.

ЗадачаВсем привет. Необходимо продвинуть ИМ в московском регионе. ИМ 7 лет. Необходимо вывести в топ 5-10.Обязательные требованияОт Вас требуется подтвердить свои навыки в продвижение в виде скрина из топвизора или другого агрегата. В скрине должно быть видно : 1) Регион продвижения 2) Название сайта который вы продвигаете в данный момент ) 3) Позиции прдвигаемых слов минимум за 6 месяцев до сегодняшнего дня . Не расматриваются специалисты которые - продвигают только накруткой ПФ.