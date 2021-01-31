SEO поддержка сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок366 просмотров
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Привет!

Сайт islamnews.ru

Бюджет 10 т.р./мес. на всё. Есть своя бэкенд и фронтенд разработка, свои журналисты и свой дизайнер.

Нужен частный SEO специалист, который сможет шаг за шагом улучшать показатели сайта в поисковых системах

3 года назад
verweb
Артём 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад