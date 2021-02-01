Писать Отзывы о Юридической компании

$1
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо писать Отзывы о Юридической компании на заданных площадках.

Проверенный URL список будет предоставлен. Нужно будет писать Уникальный Отзыв 1-3 предложения(можно больше).

Каждый Отзыв нужно проверять на уникальность с помощью сервиса текст.ру или адвего.

Для написание полноценного отзыва посмотрите в поисковике как лучше писать отзывы о юридической компании.

Также каждый репост в соц сети будет добавлять стоимость к Отзыву.

Каждый отзыв нужно писать о конкретной проблеме и что компания Вам помогла. Например: Вам помогли разблокировать расчетный счет и возобновить работу, может Вам помогли в оформлении земельного участка и т.д.

Под запретом темы: ДТП и семейные споры. Отзывы которые были отправлены на модерацию не будет считаться выполненными.

Нужно дождаться модерации и публикации.

Две площадки будут оплачиваться в двойном размере (в личку).

Каждый Отзыв будет Оплачиваться из расчета = $1. Каждый репост этого Отзыва будет оценен в $0,2.

3 года назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется СЕОшник

    Нужно продвинуть этот сайт https://eurasianbrands.com/ Темы: регистрация товарных знаков Регистрация патентов Внесения в таможенный реестр Блокировка в соц сетях

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Семантика + написать title, desc, KW, alt

    1. Создать семантику с учетом wordstat (хотя она может так и создается с помощью wordstat) 2. Требуется написать для сайта (страницы+карточки товаров) title,description, KW, alt. Сайт - http://zavod-profil.ru/ Обращаю внимание, есть похожие карточки, например: http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-8017-130/ http://zavod-profil.ru/catalog/shtaketnik/shtaketnik-metallicheskiy-odnostoronniy-ral-6005-130/ Продукция отличается только цветом RAL, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить сео сайта

    Нужно сделать полную настройку сео сайта. Заиндексировать сайт в всех извесных посиковых системах Удалить дубли страниц Найти и переименовть ссылки на русском языке Настроить переадресацию 404 и т.д.

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сбор СЯ и задание для копирайтера регион Украина

    Требуется собрать СЯ, проанализировати и кластеризировать его, написать ТЗ для копирайтера для соответствующих страниц. Содержание страниц для сайта ломбарда по выкупу всякой всячины. Содержание работ по каждой категории техники: [list][*]Анализ конкурентов(Замечание - у меня эти страницы второго ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Продвижение роликов низкого качества в дорвейной сети

    Необходимо прокачивать Youtube видео+Нафармить внешний траф (SEO, Youtube и тд)Задача получить сеошный трафик и максимально продвинуть ролик по ключевикамстраны us ca gb de fr au nzзапросы по названию прил под видеоПодробности после отклика

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO поддержка сайта

    Привет! Сайт islamnews.ru Бюджет 10 т.р./мес. на всё. Есть своя бэкенд и фронтенд разработка, свои журналисты и свой дизайнер. Нужен частный SEO специалист, который сможет шаг за шагом улучшать показатели сайта в поисковых системах

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO консультация по созданию украиноязычной версии сайта

    Доброго времени суток! Требуется SEO консультация по созданию второй языковой версии сайта (на украинском) для сайта по транспортной тематике. Требуется определить способ реализации адресации страниц для украинской версии (через поддомен, /ua, параметр ?lang=ua и т.д.). Основная задача, чтобы ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Продвижение Интернет Магазина в московском регионе.

    ЗадачаВсем привет. Необходимо продвинуть ИМ в московском регионе. ИМ 7 лет. Необходимо вывести в топ 5-10.Обязательные требованияОт Вас требуется подтвердить свои навыки в продвижение в виде скрина из топвизора или другого агрегата. В скрине должно ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен программист для настройки яндекс.вебмастера

    Необходимо настроить яндекс.вебмастер и устранить ошибки, вывести сайт на первую строчку по запросу "рек-таймс". Сейчас переделываем сайт, через неделю будет полностью готов, после этого хотим заняться настройкой. https://www.rek-times.ru/

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад