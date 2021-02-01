Необходимо писать Отзывы о Юридической компании на заданных площадках.

Проверенный URL список будет предоставлен. Нужно будет писать Уникальный Отзыв 1-3 предложения(можно больше).

Каждый Отзыв нужно проверять на уникальность с помощью сервиса текст.ру или адвего.

Для написание полноценного отзыва посмотрите в поисковике как лучше писать отзывы о юридической компании.

Также каждый репост в соц сети будет добавлять стоимость к Отзыву.

Каждый отзыв нужно писать о конкретной проблеме и что компания Вам помогла. Например: Вам помогли разблокировать расчетный счет и возобновить работу, может Вам помогли в оформлении земельного участка и т.д.

Под запретом темы: ДТП и семейные споры. Отзывы которые были отправлены на модерацию не будет считаться выполненными.

Нужно дождаться модерации и публикации.

Две площадки будут оплачиваться в двойном размере (в личку).

Каждый Отзыв будет Оплачиваться из расчета = $1. Каждый репост этого Отзыва будет оценен в $0,2.