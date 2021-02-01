Нужно продвинуть этот сайт https://eurasianbrands.com/ Темы: регистрация товарных знаков Регистрация патентов Внесения в таможенный реестр Блокировка в соц сетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо писать Отзывы о Юридической компании на заданных площадках.
Проверенный URL список будет предоставлен. Нужно будет писать Уникальный Отзыв 1-3 предложения(можно больше).
Каждый Отзыв нужно проверять на уникальность с помощью сервиса текст.ру или адвего.
Для написание полноценного отзыва посмотрите в поисковике как лучше писать отзывы о юридической компании.
Также каждый репост в соц сети будет добавлять стоимость к Отзыву.
Каждый отзыв нужно писать о конкретной проблеме и что компания Вам помогла. Например: Вам помогли разблокировать расчетный счет и возобновить работу, может Вам помогли в оформлении земельного участка и т.д.
Под запретом темы: ДТП и семейные споры. Отзывы которые были отправлены на модерацию не будет считаться выполненными.
Нужно дождаться модерации и публикации.
Две площадки будут оплачиваться в двойном размере (в личку).
Каждый Отзыв будет Оплачиваться из расчета = $1. Каждый репост этого Отзыва будет оценен в $0,2.
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