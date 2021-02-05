SEO оптимизация сайта

Необходимо исправить ошибки сайта из Google Console, а так же решить ошибки (исключенные страницы, редиректы) из sitecheker (h1 заголовки и тд)

Теоретики не нужны, только практики -> Выявили ошибку, сами же исправили.

Заявки по существу, не скопированный шаблон.

Рассматриваю кандидатуры с доступными ценами, отзывами и портфолио.