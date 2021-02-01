Оптимизация сайта для продвижени

Необходимо писать Отзывы о Юридической компании на заданных площадках. Проверенный URL список будет предоставлен. Нужно будет писать Уникальный Отзыв 1-3 предложения(можно больше). Каждый Отзыв нужно проверять на уникальность с помощью сервиса текст.ру или адвего. Для ...
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Необходимо сделать оптимизацию нового сайта для поисковых систем. Написать ТЗ для программистов. ТЗ для копирайтеров. Возможно что-то сделать самим. Урл по запросу. Преимузественно исполнитель из Беларуси.
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