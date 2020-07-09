Сделать редирект определив по IP откуда пользователь

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка447 просмотров

Сайт и его клон на поддомене на опенкарт. Если пользователь не из Москвы(из регионов), в яндексе забивает название сайта и выходит сайт, нужно определив его IP редиректнуть на поддомен rf.////, если он из Москвы то не нужно редиректить. 

Opencart
5 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

imdev
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо большое! Все отлично реализовано, небольшие просьбы учтены
Все супер! Сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

imdev
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад