Поправить формы обратной связи. Сайт на вордпрессе

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Завершен3 заявки326 просмотров

Нужно сделать что бы при отправлении письма появлялась надпись что письмо отправлено.

На сайте несколько форм.

WordPress
5 лет назад
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Очень доволен результатом. Быстро, без лишних вопросов. Рекомендую и буду сам обращатся еще.
Понравилось работать с Евгением, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую!

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Баха
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 часов назад
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5 лет назад
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Сергей
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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5 лет назад
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад