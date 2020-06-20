Необходимо настроить API

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок771 просмотр

Необходимо настроить скрипты API https://callibri.ru так, чтобы все лиды (заявки из форм сайта, аудиозапись телефонных звонков, заявки из онлайн-чата), которые поступают в систему, передавались бы на определенный e-mail адрес, без потери информации и качества.

Документация: https://callibri.ru/help/sinhronizatsii_i_api/kak_vospolzovatsya_api

5 лет назад
alexspbsu
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