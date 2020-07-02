Парсер товаров для компьютерного магазина

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Закрыт4 заявки355 просмотров

Имеется сайт на базе движка ОС(опенкарт)

Магазин компьютерной тематике(комплектующие, периферия, сетевое оборудование, аксессуары. оргтехника), нужно найти донора и с него вытаскивать всю информацию по товару - фото, описание, харк-ки. Управление через модуль в котором будет работа с товаром. Возможно настроить автоматизацию на новый товар(товар зашел в базу и автоматически по названию пропарсился)

Opencart
5 лет назад
votliydmitriy
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