Подключение сайта к платежной системе Square

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка568 просмотров

Подключение сайта esamedic.com к платежной системе Square. Исполнитель должен создать страницу с формой и прикрутить платежку к полям формы.Форма должна содержать поля: номер телефона, емейл и данные карты. Также нужна новая страница благодарности. Header and footer создаваемых страниц взять от существующей страницы esamedic.Срок 1 деньБюджет 50 долларов

5 лет назад
guest_15929373570618
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад