Требуется натянуть верстку на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок617 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется натянуть готовую верстку на Opencart интернет магазин + блог.

Нужно сделать все модульно, что бы в любой момент без проблем все правилось из админки.

По вопросам пишите в ЛС.

 

Opencart
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