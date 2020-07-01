Разобрать данные о заказанных товарах приходящие одной строкой через w

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Закрыт5 заявок342 просмотра

нужен программист, подробности в лс

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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44 года
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Сергей
 
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3 года назад
31 отзыв(-2)
5 лет назад