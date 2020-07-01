Оптимизация сайта posm.market

Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный. Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более 3 секунд. Яндекс маркет каждый день при индексации товаров posm.market/yml.xml не может их подгрузить и выводит ошибки, потом сам же их исправляет, потом опять не подгружает и так до бесконечности Товаров на сайте мало, менее 1000 шт.

Даже если создать пустую страницу она будет грузиться долго. Возможно, что причина в Футере.

Изменения вносятся через bitbaket