Необходимо полностью скопировать сайт и перенести его на хостинг заказчика. Доступа к админ панели и хостунгу сайта который нужно скопировать нет. Права доступа к хостингу будут переданы выбранному исполнителю. ...
Оптимизация сайта posm.market
Требуется увеличение скорости загрузки сайта posm.market в разы. Сейчас она очень медленная. Сайт уже несколько раз оптимизировался разными специалистами, результат слабый, поэтому подход нужен основательный. Написан на YII2. Сервис Яндекс Вебмастер жалуется на скорость загрузки более 3 секунд. Яндекс маркет каждый день при индексации товаров posm.market/yml.xml не может их подгрузить и выводит ошибки, потом сам же их исправляет, потом опять не подгружает и так до бесконечности Товаров на сайте мало, менее 1000 шт.
Даже если создать пустую страницу она будет грузиться долго. Возможно, что причина в Футере.
Изменения вносятся через bitbaket
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