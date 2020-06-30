Доработка сайта на PHP bitrix старт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки494 просмотра

- CMS Битрикс СТАРТ

-ищу исполнителя, готов рассмотреть варианты

- вывод каталога недвижимости и типов сделки в умный фильтр - в выпадающий список;

-Добавление к группе пользователей нового поля с свойствами - личные документы и документы по объекту.

-добавление дополнительного поля (личные документы, документы по объекту) в ЛК не для публичного (скрытого) просмотра.

- Привязка добавленных Пользователем объектов и документов(личные документы, документы по объекту) с личностью пользователя. Отображение в карточке пользователя вкладок - объекты, документы НА объект, личные документы. При добавлении объекта администратором, выбрать пользователя и связать объект с ним.

- Настроить дополнительную кнопку с для применением опционального шаблона платного размещения на сайтах типа (ТОП). Сама опция реализована, нужно добавить шаблон, который включает в себя возможность после проведения оплаты " применить к объявлению" дополнительной конфигурации свойств при выгрузке объектов в фиде

-настройка уведомлений для администратора о добавлении документов, объектах или (изменениях в карточке пользователя)

- вывод статистики в карточки объектов от сторонних сайтов по API и фиду в личном кабинете зарегистрированного пользователя.

- добавить сценарии с платежным агрегатором для возможности подписания договора-оферты после оплаты (чисто условной) суммы. Пользователь получает возможность опубликовать свой объект и опции в личном кабинете. видит "значок" в ЛК об успешном подписании договора.

Администратор может сам добавить объект и привязать объект к пользователю

Отвечу на вопросы по телефону или на почту

PHP
5 лет назад
makler74
Илья 
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