Сделать сайт на Laravel

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка156 просмотров

Нужно сделать сайт http://salyat.com/ на  Laravel

Вот подробное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Oxh1ccROw_GBvQQeS7Uxzp2q1vShg5GUXTIAq14OrIY/edit?usp=sharing

На выходе нужен качественный продукт.

Частичная постоплата из 3 частей. Работаю через заказ

Срок 2 месяца

Бюджет - 50т.р.

Laravel
5 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
$200
90 дней
Наткнулся на мошенника, похоже. Отдал аванс за работу, которого нет, давно не отвечает..

Заявки фрилансеров

badstorm
Руслан 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад