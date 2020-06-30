Создать серверную часть REST API на Laravel - срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок606 просмотров

Создать серверную часть REST API на Laravel - срочно! + документацию к API

Методы которые нужны - совместно согласуем

бюджет 100$ срок 2 дня

Оплата по факту готовности

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Laravel
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