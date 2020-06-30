Сбор базы коммерческих инстаграм аккаунтов

Нужно каким-то образом собрать базу именно коммерческих живых аккаунтов, по нескольким городам, которые сообщу при обсуждении дополнительно.

Возможно у кого-то есть парсер, либо опыт сбора вручную, рассмотрю любые варианты.

Нужно собрать хотя бы несколько тысяч, но чем больше, тем лучше.