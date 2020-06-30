Сбор базы коммерческих инстаграм аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки528 просмотров

Нужно каким-то образом собрать базу именно коммерческих живых аккаунтов, по нескольким городам, которые сообщу при обсуждении дополнительно.

Возможно у кого-то есть парсер, либо опыт сбора вручную, рассмотрю любые варианты.

Нужно собрать хотя бы несколько тысяч, но чем больше, тем лучше.

5 лет назад
promokot
Виталий 
43 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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Анна
 
28 лет
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Ювансай
 
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