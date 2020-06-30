Телеграмм-бот

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Закрыт10 заявок908 просмотров

Нужен бот обменника с ручным режимом работы и возможностью администрирования.

Описание: пользователь выбирает валюту для обмена, получает наши реквизиты, оставляет свои, данные должны попасть администратору, который в ручном режиме будет обрабатывать заявки.

Желательно осуществить возможность просмотра "истории обменов" для пользователей.

Соответственно, нужна возможность безпроблемно и оперативно изменять данные в боте (курсы, резерв, возможность рассылки).

5 лет назад
Vas247365
Василий 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EvgeniiTsarkov
Евгений 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
$60
9 дней
Escrow

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