Молодой программист с Python'ом в рюкзаке.
Что за спиной:
- Участия в соревнованиях по программированию
- Парсеры, боты, скрипты и утилиты на Python
- Успешно выполненные заказы на фрилансе с хорошими отзывами
- English B1 (Intermediate)
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Python
Отличный программист, много помог бесплатно. Отклик быстрый. Приятно работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Проект оказался сложнее, чем думал, но всё ок. Всегда на связи, оплата вовремя, как договаривались. Рекомендую!
$30
10 баллов
4 года назад
Влад отлично справился со сложным проектом. Сам проявлял инициативу и смог освоить новые технологии которые были нужны.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, отвечает на все вопросы, оплата в срок. Приятно сотрудничать с такими людьми. Рекомендую!
$40
10 баллов
5 лет назад
Влад, отличный исполнитель. Выполнил нашу задачу грамотно и быстро, учел все пожелания. Буду обращаться в дальнейшем! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик грамотный, отвечал быстро, всегда был на связи. Оплатил в срок, всё как договаривались. Рекомендую!
$12
10 баллов
5 лет назад
Очень рекомендую Влада. Он отличный специалист, постоянно на связи. Работу выполнил быстро и именно так, как нужно. Спасибо огромнейшее, Влад. Вы меня очень выручили.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачу поставил чëтко, быстро отвечает. Рекомендую!
$35
10 баллов
5 лет назад
Влад профессионал своего дела. Всегда на связи. Делает все качественно и в срок. Было приятно посотрудничать. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Заказчик вежливый, быстро отвечает. Заплатил как договаривались. Задачу поставил чëтко. Приятно иметь с ним дело!