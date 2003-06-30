helsay

Влад helsay

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Молодой программист с Python'ом в рюкзаке.

Что за спиной:

  • Участия в соревнованиях по программированию
  • Парсеры, боты, скрипты и утилиты на Python
  • Успешно выполненные заказы на фрилансе с хорошими отзывами
  • English B1 (Intermediate)
Из soft-скиллов - адекватность, грамотность, общительность
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

seospin
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на python/jango
Python
Отличный программист, много помог бесплатно. Отклик быстрый. Приятно работать.
Отличный заказчик! Проект оказался сложнее, чем думал, но всё ок. Всегда на связи, оплата вовремя, как договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать сводную таблицу из данных google analytics
Влад отлично справился со сложным проектом. Сам проявлял инициативу и смог освоить новые технологии которые были нужны.
Отличный заказчик! Всегда на связи, отвечает на все вопросы, оплата в срок. Приятно сотрудничать с такими людьми. Рекомендую!
Ответный отзыв
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Скопировать товары
Влад, отличный исполнитель. Выполнил нашу задачу грамотно и быстро, учел все пожелания. Буду обращаться в дальнейшем! Всем рекомендую!
Заказчик грамотный, отвечал быстро, всегда был на связи. Оплатил в срок, всё как договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Написать утилитку на базе ffmpeg
Очень рекомендую Влада. Он отличный специалист, постоянно на связи. Работу выполнил быстро и именно так, как нужно. Спасибо огромнейшее, Влад. Вы меня очень выручили.
Отличный заказчик. Задачу поставил чëтко, быстро отвечает. Рекомендую!
Ответный отзыв
winxp1
Олег 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$35
10 баллов
5 лет назад
Распарсить excel файл и загрузить в лк битрикса
Влад профессионал своего дела. Всегда на связи. Делает все качественно и в срок. Было приятно посотрудничать. Рекомендую!!!
Заказчик вежливый, быстро отвечает. Заплатил как договаривались. Задачу поставил чëтко. Приятно иметь с ним дело!
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