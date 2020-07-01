Скрыть описание на страницах пагинации cms modx

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Закрыт3 заявки434 просмотра

1. На страницах пагинации скрыть описание категории - не выводить его.

2. Открыть страницы пагинации к индексации

3. Прописать rel canonical на первую страницу (выполнено)

4. Прописаль rel prev next - выполнено

5. Убрать кнопку назад для первой страницы.

6. Ссылка на первую страницу должна быть без гет запросов. т.е. без page-1 и т.д.

7. Добавить в title и description на страницах пагинации - страница 1, страница 2

ros-kkm.ru

MODX
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