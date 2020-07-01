Необходимо полностью скопировать сайт и перенести его на хостинг заказчика. Доступа к админ панели и хостунгу сайта который нужно скопировать нет. Права доступа к хостингу будут переданы выбранному исполнителю. ...
Скрыть описание на страницах пагинации cms modx
1. На страницах пагинации скрыть описание категории - не выводить его.
2. Открыть страницы пагинации к индексации
3. Прописать rel canonical на первую страницу (выполнено)
4. Прописаль rel prev next - выполнено
5. Убрать кнопку назад для первой страницы.
6. Ссылка на первую страницу должна быть без гет запросов. т.е. без page-1 и т.д.
7. Добавить в title и description на страницах пагинации - страница 1, страница 2
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