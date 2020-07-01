Разработка т.з. по передаче информации о пользователе из Google Analit

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки373 просмотра

Необходимо разработать ТЗ для разработчика сайта. Задача - собрать c формы регистрации на нашем сайте информацию о пользователе из Google Analitics и передать ее в CRM:

1. CID (google client ID)

2. User ID (google user ID)

3.Источник пользователя

4. Ключевая фраза контекстной рекламы

5. География

6. Возраст

7. Пол

8. Соц сеть

9. Поведение

10. Прочее

(параметры пропишем)

После внедрения на сайте необходимо будет проверить имплементацию.

5 лет назад
guest_15935989439784
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
47 лет
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Был
5 лет назад
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Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад

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