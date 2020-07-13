Добавить отзывы на сайте (Wordpress) ДЛЯ viktor1432

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка155 просмотров

Реализовать отзывы на сайте:

1) добавить новый тип записей, рубрик, меток, см прикр файл. 

2) добавить возможность публикации отзывов без админки.

Сроки договорные, цена 200 $

WordPress
5 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

viktor1432
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
Виктор выполнил сложный проект, сверстал сайт-отзовик за 8 дней (вместе с доработками). После получения\объяснения ТЗ, Виктор сразу приступил к заданию и предложил свой НАИЛУЧШИЙ вариант решения задачи. Через пару дней уже был готов рабочий прототип сайта с дизайном. Оплата проходила в 2 этапа по 150$ без предоплат по факту работ. Отдельно хотим отметить: >Всегда на связи -реально всегда на связи) >Качественное выполнение работы - все не просто работает, а сделано как нужно. >Согласование с заказчиком - все моменты выполнены так как мы хотели, все пожелания учтены. >Сроки - быстро. +гарантия: устранение багов\ошибок в течение месяца, что очень важно , так как сразу невозможно проверить работоспособность на 100% не тривиального шаблона и учесть все моменты. Однозначно рекомендуем, будем обращаться еще!
Адекватная заказчица. Все по делу, без левых придераний. Оплата в срок. Заплатила с премией.Очень приятно работать с такими заказчиками. Одна из лучших.

Заявки фрилансеров

viktor1432
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад