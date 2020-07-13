Добавить отзывы на сайте (Wordpress) ДЛЯ viktor1432

Виктор выполнил сложный проект, сверстал сайт-отзовик за 8 дней (вместе с доработками). После получения\объяснения ТЗ, Виктор сразу приступил к заданию и предложил свой НАИЛУЧШИЙ вариант решения задачи. Через пару дней уже был готов рабочий прототип сайта с дизайном. Оплата проходила в 2 этапа по 150$ без предоплат по факту работ. Отдельно хотим отметить: >Всегда на связи -реально всегда на связи) >Качественное выполнение работы - все не просто работает, а сделано как нужно. >Согласование с заказчиком - все моменты выполнены так как мы хотели, все пожелания учтены. >Сроки - быстро. +гарантия: устранение багов\ошибок в течение месяца, что очень важно , так как сразу невозможно проверить работоспособность на 100% не тривиального шаблона и учесть все моменты. Однозначно рекомендуем, будем обращаться еще!