Разработать учетную систему на Yii2

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Завершен5 заявок507 просмотров

Необходимо разработать учетную систему на фреймворке Yii2 + AdminLTE.

Экраны в приложении.

Код должен соответствовать стандарту фреймворка, быть качественно откомментирован. 

Обязательно требуется опыт работы с данным фреймворком.

Yii
5 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$200
24 дня
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a-infotext
Зафар 
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