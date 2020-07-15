Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda. Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные ...
Разработать учетную систему на Yii2
Необходимо разработать учетную систему на фреймворке Yii2 + AdminLTE.
Экраны в приложении.
Код должен соответствовать стандарту фреймворка, быть качественно откомментирован.
Обязательно требуется опыт работы с данным фреймворком.
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