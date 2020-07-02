Нужно заверстать PopUp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок357 просмотров

Нужно заверстать PopUp 

От вас сроки и бюджет 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Влад
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сеченко
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сеченков
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад