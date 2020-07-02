Задача: Квиз из 3 шагов. Размещаться будет на Tilda. Можно сверстать в HTML и вставить в ZeroBlock Tilda. Можно делать непосредственно в ZeroBlock, главное, чтобы код был рабочим и адаптивным под мобильные ...
WEB интерфейс + телеграм бот (crm), для облегчения работы сотрудников
Добрый день. Необходимо разработать веб интерфейс для удобного взаимодействия сотрудников друг с другом. А именно интерфейс и бот должны стать связующими звеньями между всему сотрудниками. Бюджет скромный, поэтому просьба не загадывать баснословных денег, у нас очень маленький сервис и хотим автоматизировать некоторую рутину,чтобы пораньше уходить домой. Спасибо за понимание :)
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