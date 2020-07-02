WEB интерфейс + телеграм бот (crm), для облегчения работы сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок564 просмотра

Добрый день. Необходимо разработать веб интерфейс для удобного взаимодействия сотрудников друг с другом. А именно интерфейс и бот должны стать связующими звеньями между всему сотрудниками. Бюджет скромный, поэтому просьба не загадывать баснословных денег, у нас очень маленький сервис и хотим автоматизировать некоторую рутину,чтобы пораньше уходить домой. Спасибо за понимание :)

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guest_15936769602596
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torreeno
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