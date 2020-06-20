Доработки по сайту на laravel (июль)

Добрый день. Необходимо разработать веб интерфейс для удобного взаимодействия сотрудников друг с другом. А именно интерфейс и бот должны стать связующими звеньями между всему сотрудниками. Бюджет скромный, поэтому просьба не загадывать баснословных денег, у нас ...