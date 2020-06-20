Доработки по сайту на laravel (июль)

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Закрыт11 заявок589 просмотров

Доработки по сайту на laravel. ТЗ по запросу.

Laravel
5 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
103 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Роман
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Петр
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
28 отзывов
5 лет назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Николай
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Мунирджон
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад