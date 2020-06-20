Скопировать telegram-бот

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Закрыт10 заявок457 просмотров

Бот серой тематики (а-ля ставки), реальный пример пришлю в личные сообщения. Интересует копия один в один.

5 лет назад
public_enemy01
Антон 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
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2 отзыва
5 лет назад