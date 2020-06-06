Написать скрипт автозаполнения формы js

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Закрыт6 заявок829 просмотров

Мой сайт - payment.itkasta.com/r3/cross-perekaz

Необходимо написать скрипт автозаполнения формы

Задача - чтобы при переходе на сайт или при нажатии на кнопку какую то ,  форма заполнялась нужными данными

P.S: данные для заполнения не хранятся на сервере, то есть данные эти передаются стороннему сервису

Обсудим всё в лс, возможно Вы меня не совсем поняли)

JavaScript
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