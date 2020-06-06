Нужно отключить уведомления только для чекбоксов(Contact From 7)

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На вордпрессе в плагине Contact From 7 отлключить уведомление только для чекбоксов.

Почему это надо? В контакт форм  7, при клике на кнопку отправить, выводится сообшение об ошибке или успешном отправлении. Я бы хотел чтобы уведомление чекбоксов  были от браузера. (Точнее, стандартные уведомления браузера, только для чекбоксов) остальное в личку 

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Ulan-bek
Уланбек 
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