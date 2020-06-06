Необходимо по готовому дизайну разработать сайт на Wordpress. Структурно дизайн уже готов, контент параллельно добавляем, поэтому будем работать параллельно. Страницы: 1. Заглавная страница / HOME 2. О нас / ...
Нужно отключить уведомления только для чекбоксов(Contact From 7)
На вордпрессе в плагине Contact From 7 отлключить уведомление только для чекбоксов.
Почему это надо? В контакт форм 7, при клике на кнопку отправить, выводится сообшение об ошибке или успешном отправлении. Я бы хотел чтобы уведомление чекбоксов были от браузера. (Точнее, стандартные уведомления браузера, только для чекбоксов) остальное в личку
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