Доработка бекенда мобильного приложения.

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Приложение таксимер, является агрегатором такси служб.

Ccылка на сайт: Таксимер

Приложение предоставляет rest api для мобильных платформ android, ios.

Написанно на php7+(symfony4).

Задачи:

  • Доработка взаимодействия с гео-провайдером по геокодированию
  • Создание фильтров (некоторые службы не поддерживают кое-какие опции, в таких случаях не показывать эти службы такси в списке для заказа, при выборе этих опций)
  • Пересчет показателя “вывоза” для служб такси
  • Доработка интеграции с api провайдера еще одного программного обеспечения для служб такси.
  • Исправление ошибок
  • Рефакторинг приложения
  • Тюнинг производительности
  • и др.
Работы много.

Необходимые навыки: 

  • Php7+
  • Symfony
  • Doctrine
  • Опыт разработки rest сервисов
Уровень: Middle/Senior

Будет плюсом: 

  • Понимание, опыт работы с OAuth 2.0.
  • Написание функциональных, юнит тестов
  • Опыт работы с gitlab
  • Опыта работы с docker
  • Использование symfony messenger component
Technical stack: 

  • PHP 7.3
  • Symfony 4
  • MySQL 5.7+
  • Redis
  • Centrifugo
  • Sentry
  • Supervisor
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AndroidDockeriOSMySQLPHPRedisSymfony
5 лет назад
Grigory_B
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