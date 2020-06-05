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Доработка бекенда мобильного приложения.
Приложение таксимер, является агрегатором такси служб.
Ccылка на сайт: Таксимер
Приложение предоставляет rest api для мобильных платформ android, ios.
Написанно на php7+(symfony4).
Задачи:
- Доработка взаимодействия с гео-провайдером по геокодированию
- Создание фильтров (некоторые службы не поддерживают кое-какие опции, в таких случаях не показывать эти службы такси в списке для заказа, при выборе этих опций)
- Пересчет показателя “вывоза” для служб такси
- Доработка интеграции с api провайдера еще одного программного обеспечения для служб такси.
- Исправление ошибок
- Рефакторинг приложения
- Тюнинг производительности
- и др.
Необходимые навыки:
- Php7+
- Symfony
- Doctrine
- Опыт разработки rest сервисов
Будет плюсом:
- Понимание, опыт работы с OAuth 2.0.
- Написание функциональных, юнит тестов
- Опыт работы с gitlab
- Опыта работы с docker
- Использование symfony messenger component
- PHP 7.3
- Symfony 4
- MySQL 5.7+
- Redis
- Centrifugo
- Sentry
- Supervisor
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