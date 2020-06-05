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Настроить парсинг с автоматическим ценообразованием
Есть интернет-магазин.
Надо сделать парсинг данных по товарам с сайта www.mvideo.ru:
Фотогографии
Название
Артикул
Производитель
Описание
Характеристики
Цена
Бонусные рубли
Выдача купонов, количество
Финальная цена
Дата доставки
Признак "Доставку можно оформить в магазине"
Категории и подкатегории на сайте должны формироваться по иерархии, аналогичной мвидео.
По сертификатам. У товаров бывает, что пишется "При покупке этого чайника дарим 3 сертификата по 1000 рублей в подарок", парсим эти данные.
По доставке. В парсинг не должны попадать товары с доставкой от М.Видео дольше 4 дней. Желательно иметь возможность задавать в админке этот параметр.
По доставке в магазин. На сайте М.Видео у некоторых товаров есть надпись, возможен забор только в магазине (т.к. витринный образец). Такие товары в парсинг не должны попадать.
Надо реализовать формирование цен через модуль цен по двум формулам.
Формула 1
Стоимость товара на сайте М.Видео минус номинал промокода минус стоимость промокода плюс стоимость доставки плюс моя наценка (наценка владельца).
(закупочноя_цена_м - промокод + стоимость промокода + доставка_маг) +_- %
Формула 2
(закупочноя_цена_м-50%)*80% + доставка_маг +_- %
Формула доставки
Нужна возможность отдельно прописывать формулу в зависимости от категории товара
+ доставка по умолчанию, если категория не прописана сумма доставки от закупочной цены влодельца бд
-------
Закупочной цена владельца бд (без доставки) это та сумма за которую владелиц покупает товар в магазине без доставки но с примененными скидками
Система скидок применяется от закупочной цены_м
Закупочная_цена_м это цена в магазине
Нужна настройка при какой стоимости товара какую формулу применять. Градации:
10 000руб. формула1 (выполняющий список)
20 000 руб. формула2
30 000 руб. формула1
И т.д.
Закупочная цена итг (итоговая закупочной цена)
Это цена за которую товар оказался у владельца на складе нужна для отчетности
Пример:
Цена товара на сайта MVideo = 3495
КФКЭШ=0.02
Кол-во выдаваемых брнусных рублей за покупку=105
Снижение=100%
Сниженный M Club=0
Есть промо-код на скидку = 1700
Стоимость промокода = 1190
Доставка=0
Маржа из настроек=302
Формула МБТ=(3495-1700)-0)-((3495-1700)*0.02)+1190+302+0=3251
Результат(Мин цена Маркер Парсер - 21)=14995 - 21 = 14974
Выбор из "M Club (бонусные рубли) МТБ:3251", "МБТ:3251", "МБТ:3251", "Фиксированная закупочная (МВ):35711"
(Цена МВ - Скидка по промокоду) - (Цена МВ - Скидка по промокоду)*0.02) + Стоимость промо-кода + Наценка (задается в настройках) + Доставка
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