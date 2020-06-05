Настроить парсинг с автоматическим ценообразованием

Есть интернет-магазин.

Надо сделать парсинг данных по товарам с сайта www.mvideo.ru:

Фотогографии

Название

Артикул

Производитель

Описание

Характеристики

Цена

Бонусные рубли

Выдача купонов, количество

Финальная цена

Дата доставки

Признак "Доставку можно оформить в магазине"

Категории и подкатегории на сайте должны формироваться по иерархии, аналогичной мвидео.

По сертификатам. У товаров бывает, что пишется "При покупке этого чайника дарим 3 сертификата по 1000 рублей в подарок", парсим эти данные.

По доставке. В парсинг не должны попадать товары с доставкой от М.Видео дольше 4 дней. Желательно иметь возможность задавать в админке этот параметр.

По доставке в магазин. На сайте М.Видео у некоторых товаров есть надпись, возможен забор только в магазине (т.к. витринный образец). Такие товары в парсинг не должны попадать.

Надо реализовать формирование цен через модуль цен по двум формулам.

Формула 1

Стоимость товара на сайте М.Видео минус номинал промокода минус стоимость промокода плюс стоимость доставки плюс моя наценка (наценка владельца).

(закупочноя_цена_м - промокод + стоимость промокода + доставка_маг) +_- %

Формула 2

(закупочноя_цена_м-50%)*80% + доставка_маг +_- %

Формула доставки

Нужна возможность отдельно прописывать формулу в зависимости от категории товара

+ доставка по умолчанию, если категория не прописана сумма доставки от закупочной цены влодельца бд

-------

Закупочной цена владельца бд (без доставки) это та сумма за которую владелиц покупает товар в магазине без доставки но с примененными скидками

Система скидок применяется от закупочной цены_м

Закупочная_цена_м это цена в магазине

Нужна настройка при какой стоимости товара какую формулу применять. Градации:

10 000руб. формула1 (выполняющий список)

20 000 руб. формула2

30 000 руб. формула1

И т.д.

Закупочная цена итг (итоговая закупочной цена)

Это цена за которую товар оказался у владельца на складе нужна для отчетности

Пример:

Цена товара на сайта MVideo = 3495

КФКЭШ=0.02

Кол-во выдаваемых брнусных рублей за покупку=105

Снижение=100%

Сниженный M Club=0

Есть промо-код на скидку = 1700

Стоимость промокода = 1190

Доставка=0

Маржа из настроек=302

Формула МБТ=(3495-1700)-0)-((3495-1700)*0.02)+1190+302+0=3251

Результат(Мин цена Маркер Парсер - 21)=14995 - 21 = 14974

Выбор из "M Club (бонусные рубли) МТБ:3251", "МБТ:3251", "МБТ:3251", "Фиксированная закупочная (МВ):35711"

(Цена МВ - Скидка по промокоду) - (Цена МВ - Скидка по промокоду)*0.02) + Стоимость промо-кода + Наценка (задается в настройках) + Доставка