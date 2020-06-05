Внедрение в Инталев КМ 7 процессного управления

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Машиностроительному предприятию требуется специалист для внедрения в программе 1С 8УПП + Инталев КМ7, следующего функционала:

a. процессное управление (автоматизация бизнес процессов), постановка задач и контроль их исполнения;

Задача – на типовом функционале Инталев КМ7 организовать указанный выше функционал.

Особые условия: работа на удаленном доступе, наличие подтвержденного опыта успешного внедрения указанного выше функционала.

5 лет назад
PUTOSIK
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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